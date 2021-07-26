Просмотры, «лайки», комментарии — СБУ накрыла ботоферму на 12 тыс. аккаунтов, фото — СБУ

https://racurs.ua/n157917-prosmotry-layki-kommentarii-sbu-nakryla-botofermu-na-12-tys-akkauntov-foto.html

Ракурс

О ликвидации мощной ботофермы, которая выполняла задачи заказчиков из России, отчиталась СБУ в Ивано-Франковске.

Ее организатор только в 2021 году использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тыс. SIM-карт украинских и российских мобильных операторов. Прро этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.

СБУ изъяла SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное оборудование, а также почти 3 тыс. SIM-карт. Спецслужба утверждает, что заказчики услуг ботофермы использовали «липовые» аккаунты для масштабных искажений информационной среды. Речь идет о «накрутке» количества просмотров, предпочтений, написание комментариев в социальных сетях и видеохостингах.

Организовал ботоферму местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках. Заказывали услуги обычно клиенты из РФ. Расчеты велись в рублях.

Организатору ботофермы могут объявить подозрение в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ст. 361 УК Украины).

«Ракурс» рассказывал, что в мае подобную структуру накрыли в Черкассах. Она работала на криптовалюте.