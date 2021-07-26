Юлия Мендель. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n157918-mendel-priznalas-pochemu-ushla-ot-zelenskogo-video.html

Ракурс

Юлия Мендель, экс-спикер президента Владимира Зеленского, призналась, что главной причиной ее увольнения стало то, что работа на главу государства подкосила ее здоровье.

Об этом бывший пресс-секретарь рассказала в интервью журналистке Рамини Есхакзай, соответствующее видео опубликовали на YouTube.

Мендель заявила, что в таком графике, в котором она жила, у нее не было времени на восстановление, и она не знала, сколько времени может уйти на улучшение самочувствия.

Я сказала, мол, ребята невозможно, чтобы президент был без секретаря два месяца, три, полгода…, — призналась она.

Именно это стало главной причиной увольнения. Мендель призналась, что думала постоянно о проектах и была «отдана государству», а потому не замечала, как ее состояние здоровья ухудшилось.

Я понимаю, что я не смогу работать ни на государство, ни на какой-то проект, если что-то случится со мной, — пояснила Юлия Мендель.



В частности, экс-спикер Зеленского опровергла информацию о том, что она трижды писала заявление об увольнении, а также подчеркнула, что время работы у президента ассоциируется у нее с колоссальной нагрузкой. Она добавила, что именно из-за плохого самочувствия она повесила на декольте солнцезащитные очки во время брифинга президента в Париже, чем нарушила деловую этику.

Напомним, ранее мы сообщали, что экс-спикер президента Владимира Зеленского зачитала отрывок из своей новой книги, которую она решила издать после своего увольнения.