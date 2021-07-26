Слуги. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n157939-slugi-blokiruut-zakonoproekty-oppozicii-kiu.html

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«Слуга народа», президентская фракция в парламенте, блокирует законопроекты оппозиционных фракций.

Комитет избирателей Украины (КИУ) установил, что авторами абсолютного большинства законов, 95%, стали народные депутаты фракции «Слуга народа». Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

В организации подсчитали, что из 65 принятых законодательных актов подписи депутатов монобольшинства присутствуют в 62 документах, а за последние полгода было принято лишь три закона, среди авторов которых не было депутатов «Слуги народа».

На втором месте по количеству принятых законов оказалась группа «Доверие» и ВО «Батькивщина». Депутаты этих политических сил присоединились к разработке 20 принятых законов. Народные депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» присутствуют среди авторов 16 принятых законов.

Депутаты фракции «Голос» инициировали 13 действующих законов, а депутаты группы «За будущее» инициировали 11 принятых законов. Меньше всего поддержанных законов во фракции «Европейская солидарность». За полгода Верховной Радой было поддержано лишь пять законов, среди авторов которых депутаты ЕС.

Фактически игнорируются законопроекты, разработанные оппозицией. Как показывает практика, принятие законопроектов, среди авторов которых нет депутатов «Слуги народа», являются редкостью. Отдельные оппозиционные политики действительно могут быть среди авторов принятого закона, однако для этого им нужно присоединиться к инициативам монобольшинства. При этом поддерживаются преимущественно не принципиальные документы, тогда как ключевые законопроекты оппозиции игнорируются, — отметил глава КИУ Алексей Кошель.



При подсчете учитывались только действующие законы авторства нардепов. Депутаты разных фракций и групп могли быть среди авторов по одним и тем же законам.

Напомним, ранее мы сообщали, что блокирующим постановлениям в Верховной Раде объявили войну представители «Слуги народа».