Даже не скрывают — вице-спикер Госдумы требует ликвидировать Украину, скриншот видео

https://racurs.ua/n157940-daje-ne-skryvaut-vice-spiker-gosdumy-trebuet-likvidirovat-ukrainu-video.html

Ракурс

Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой потребовал ликвидировать Украину. В прямом эфире пропагандистского канала «Россия 24» он сообщил о своем отношении к войне на Донбассе.

Вице-спикер Госдумы РФ из правящей партии потребовал ликвидировать Украину. В программе «60 минут» Толстой призвал Украину «попрощаться с независимостью и вернуться в состав России».

Он заявил, что Запад якобы не заинтересован в партнерстве с Украиной и в трудный момент союзники не подадут ей «руку помощи».

Также Толстой сравнил Украину с «обезьяной с гранатой», отметив, что наше государство увеличивает внешнеполитическую субъектность. Российский чиновник призвал Украину отказаться от независимости и «вернуться домой», то есть в состав РФ.

Кроме того, Толстой не упустил возможность оскорбить соседнюю страну, заявив, что украинцы способны только «выпрашивать подачки и кормить салом иностранных солдат».

По словам российского политика, США в любой момент могут оставить Украину без помощи, поэтому на них надеяться не стоит. Такая же ситуация, по его словам, ожидает Польшу и Германию, которые сейчас поддерживают Киев.

Толстой в прямом эфире назвал всех украинцев россиянами и призвал возвращаться в Российскую Федерацию.

Вам не надо на них надеяться. Вы — русские. Возвращайтесь домой, — заявил чиновник в эфире пропагандистской программы.

Толстой уже не впервые «отметился» антиукраинскими заявлениями. В этом году он заявил, что Украина якобы является «частью великой России», а тех, кто с этим не согласен, назвал «кучкой негодяев», которых, по его словам, нужно «перевешать на фонарях».