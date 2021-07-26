Блогери зможуть отримати вищу освіту в Фінляндії. Фото: versii.if.ua

https://racurs.ua/ua/n157943-blogery-zmojut-otrymaty-vyschu-osvitu-v-finlyandiyi.html

Ракурс

Блогери вперше зможуть отримати профільну вищу освіту у Фінляндії.

Унікальну освітню програму Influencers Academy («Академія інфлюенсерів»), розроблену спеціально для блогерів, представили в Університеті прикладних наук Тампере. Вона дає право отримати диплом про вищу професійну освіту — фінський аналог бакалаврату з ділового адміністрування. Про це повідомляє видання Yle.

Студентам буде необхідно навчатися 3,5 роки, вартість курсу становитиме близько 35 тис. євро. Університет готовий прийняти 20−25 початківців або успішних блогерів для проходження програми.

Блогерів-бакалаврів навчатимуть основам підприємництва, управління персоналом, бухгалтерського обліку та маркетингу. Кожен зі студентів повинен буде розробити бізнес-план і після закінчення курсу заснувати у Фінляндії фірму для підтримки свого блогу в соціальних мережах.

Керівництво вишу зазначає, що програма гнучка і буде підлаштовуватися під потреби студентів. Керівництво міста Тампере планує залучити до викладання велику кількість сторонніх успішних фахівців, зокрема, творця популярної гри Angry Birds Петера Вестербака.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки Польщі заявили, що найбільший попит на ринку праці є фахівці з автоматики, покрівельники, слюсарі, техніки дорожнього будівництва та техніки-програмісти.

Джерело: Yle