У справі каналу NewsOne Верховний суд отримав секретні матеріали від СБУ

У справі про NewsOne Верховний суд отримав секретні матеріали від СБУ

https://racurs.ua/ua/n157944-u-spravi-kanalu-newsone-verhovnyy-sud-otrymav-sekretni-materialy-vid-sbu.html

Ракурс

У справі про законність блокування телеканалу NewsOne Верховний суд отримав секретні матеріали від Служби безпеки України.

Тому наступне судове засідання відбудеться 4 жовтня об 11.00. Прес-служба ВСУ повідомила, що 26 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжив розгляд справи за позовом ТОВ «Новини 24 години» щодо оскарження указу президента України № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“».

Нагадаємо, що відповідно до цього документу до позивача і застосували санкції, а саме припинили його мовлення.

Під час засідання головуючий суддя повідомила, що СБУ передала в режимно-секретний відділ Верховного суду документи із відомостями, що становлять державну таємницю. СБУ також клопочеться про слухання справи у закритому режимі.

Водночас двоє суддів, які входять до складу судової колегії, не мають доступу та допуску до державної таємниці і вони розпочали відповідне оформлення.

У квітні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив у задоволенні позову щодо скасування указу президента Володимира Зеленського про санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik.

У суді заявили тоді, що судове рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду.

2 лютого президент Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Згодом YouTube заблокував доступ до «каналів Медведчука» для українських користувачів.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над неугодними ЗМІ».

Тарас Козак називає звинувачення брехнею і відкидає їх. Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також з боку Росії.

Київ відповів, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.