Медики объяснили, почему после вакцинации Pfizer потеряла сознание женщина в Виннице

После вакцинации Pfizer потеряла сознание женщина в Виннице. Фото: ВВС

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Женщина потеряла сознание в Виннице после прививки вакциной Pfizer.

Состояние женщины, которая потеряла сознание после вакцинации препаратом Comirnaty от Pfizer 25 июля в Центре массовой вакцинации у ТРЦ «Мегамолл», стабильный. Об этом 26 июля сообщила заместитель директора профильного департамента Татьяна Бондаренко, передает «Общественное».

Очевидцы происшествия рассказали, что после укола женщина по совету медиков вместе с другими сидела неподалеку от места прививки. Ей посоветовали подождать 20−30 минут, чтобы выяснить возможные негативные последствия.

Медикам пришлось реанимировать ее, затем женщину забрала скорая. Сейчас она в больнице. Потерю сознания после вакцинации врачи связывают с аллергической реакцией.

Напомним, 2 июля в Винницкой области за несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer умер 47-летний мужчина. Предварительно было установлено, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, но хронических заболеваний у умершего не было. Этот случай зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Позже в компании заявили, что серьезно относятся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с вакциной от COVID-19 — BNT162b2.