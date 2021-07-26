COVID-щеплення мер Кропивницького пропонує робити в автобусах. Фото: ugorod.kr.ua

https://racurs.ua/ua/n157948-covid-scheplennya-mer-kropyvnyckogo-proponuie-robyty-v-avtobusah.html

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Розгорнути мобільні пункти вакцинації від коронавірусу в автобусах і тролейбусах запропонував міський голова Кропивницького Андрій Райкович.

Мер закликає вже активізувати процес вакцинації населення. Міське управління охорони здоров’я отримало першочергове завдання — сформувати додаткові бригади, що здійснюватимуть вакцинацію населення, та вимагати для міста нових партій вакцин. Райкович упевнений, що лише щеплення може врятувати жителів від нової хвилі COVID-19.Про це повідомила прес-служба міської ради.

Організовані мобільні пункти в автобусах чи тролейбусах міський голова радить пустити на околичні мікрорайони — Лелеківку, Арнаутове чи Завадівку. Транспорт пропонують обробляти дезінфекторами та організувати Wi-Fi.

Також він наголошує на важливості вакцинувати двірників, комунальників, кондукторів громадського транспорту, водіїв маршруток, які працюють у місті. Обов’язково повинні отримати укол медики, освітяни та соціальні працівники. Крім того, залученими до вакцинації повинні бути підприємства, сфера послуг, кафе й ресторани.

Всі, у кого робота пов’язана зі спілкуванням з людьми, кому не протипоказана за станом здоров’я вакцинація, мають бути щеплені! Це той випадок, коли якість і безпека залежать від кількості вакцинованих, — заявив Райкович.

Нагадаємо, 21 липня в Україні розпочався п’ятий етап вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19, тепер щеплення від коронавірусу робитимуть всім охочим. Записатися на вакцинацію можна за телефоном реєстратури пункту щеплення чи контакт-центрів масової вакцинації. Також працюватиме жива черга в центрах вакцинації та пунктах щеплення.