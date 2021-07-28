Кравчук в реанимации — его подключили к аппарату ИВЛhttps://racurs.ua/n158006-kravchuk-v-reanimacii-ego-podkluchili-k-apparatu-ivl.htmlРакурс
Леонид Кравчук, первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) находится в реанимации после операции на сердце.
Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на пресс-секретаря Кравчука.
Первый украинский президент не может самостоятельно дышать. Сейчас врачи не комментируют состояние здоровья Леонида Кравчука, поскольку его семья запретила сообщать любую информацию о самочувствии политика.
Как известно, четыре года назад Леонид Кравчук перенес стентирование сосудов — это была первая подобная операция на сердце для первого президента.
Напомним, ранее мы сообщали, что Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе попал в больницу 29 июня, где ему сделали операцию на сердце.
Источник: ТСН