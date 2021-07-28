Кравчук. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n158006-kravchuk-v-reanimacii-ego-podkluchili-k-apparatu-ivl.html

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Леонид Кравчук, первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) находится в реанимации после операции на сердце.

Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на пресс-секретаря Кравчука.

Первый украинский президент не может самостоятельно дышать. Сейчас врачи не комментируют состояние здоровья Леонида Кравчука, поскольку его семья запретила сообщать любую информацию о самочувствии политика.

Как известно, четыре года назад Леонид Кравчук перенес стентирование сосудов — это была первая подобная операция на сердце для первого президента.

Напомним, ранее мы сообщали, что Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе попал в больницу 29 июня, где ему сделали операцию на сердце.

Источник: ТСН