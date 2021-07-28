Байден избегает санкций против Путина — Politico

https://racurs.ua/n158007-bayden-izbegaet-sankciy-protiv-putina-politico.html

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Джо Байден, президент США, избегает введения антироссийских санкций против главы страны-агрессора Владимира Путина и его окружения. В Белом доме не уверены, что ограничительные меры против российских властей приведут к ощутимым результатам.

Об этом пишет издание Politico.

Советники Байдена считают, что санкции против олигархов из окружения Путина лишь усилят их зависимость от власти, и ссылаются на примеры времен президентства Барака Обамы и Дональда Трампа.

Источники Politico указывают, что чрезмерно жесткие меры могут привести к кризису в России, а в этом случае ядерное оружие РФ может попасть «в ненадежные руки».

Издание также цитирует критика Кремля Гарри Каспарова, который утверждает, что секретное богатство делает российского диктатора уязвимым перед санкциями США. Кроме этого, сторонники заключенного оппозиционера Алексея Навального сейчас распространяют в Вашингтоне список из 35 человек, связанных с Путиным, чьи активы, по их мнению, Америка должна заморозить.

Путину все равно на Россию и россиян. Нет никаких национальных интересов, только его, — добавляет Каспаров.

В то же время Politico констатирует, что Байден пока не прислушивается к призывам Каспарова, российских-диссидентов и некоторых американских чиновников. По мнению Администрации президента США, Байден выбрал осторожную, прогнозируемую и стабильную стратегию отношений с Москвой вместо бесконечных споров.

Если вы хотите изменить поведение Путина, то единственное, что вы можете сделать, — это сосредоточиться на том, что он ценит больше всего, — на деньгах, которые он украл у российского народа и удерживает через олигархов, — заключает финансист Билл Браудер.



Напомним, Государственный департамент США недавно объяснил отсутствие конкретных причин для санкций против «Северного потока-2».

Источник: Politico