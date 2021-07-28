Байден. Фото: РБК

https://racurs.ua/n157999-bayden-rasskazal-pri-kakom-uslovii-gotov-voevat-s-putinym.html

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Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (США), обратился с заявлением к американским разведчикам о президенте РФ Владимире Путине.

Он заявил, что его российский коллега опасен тем, что у него есть «ядерное оружие, нефть и ничего больше». Об этом сообщает Bloomberg.

У Путина есть реальная проблема, поскольку он управляет экономикой, в которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Он знает, что находится в неприятном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным, — сказал президент США.

Байден также отметил, что россияне пытаются вмешиваться в промежуточные американские выборы, которые пройдут в 2022 году, с помощью дезинформации. В частности, президент США предупредил об угрозе войны из-за кибератак со стороны России и Китая.

Он считает, что киберугрозы с применением вирусов-вымогателей, все больше способны наносить вред в мире.

Если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с большим государством, то это будет следствием действий в киберпространстве, — заявил Байден.

Он отметил, что мир меняется очень быстро с технологической точки зрения, с точки зрения союзов и взаимодействия между людьми, а спустя предстоящие 10 лет все изменится во всех аспектах больше, чем за предыдущие 50 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что договоренности США и Германии по запуску российского проекта «Северный поток-2» прокомментировал президент США Джо Байден.

Источник: Bloomberg