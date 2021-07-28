Байден. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n157999-bayden-rozpoviv-za-yakoyi-umovy-gotovyy-vouvaty-z-putinym.html

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Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (США), звернувся із заявою до американських розвідників щодо президента РФ Володимира Путіна.

Він заявив, що його російський колега небезпечний тим, що в нього є «ядерна зброя, нафта й нічого більше». Про це повідомляє Bloomberg.

У Путіна є реальна проблема, оскільки він керує економікою, у якій є ядерна зброя й нафтові свердловини, а більше нічого. Він знає, що перебуває в неприємному становищі, і це, на мою думку, робить його ще більш небезпечним, — сказав президент США.

Байден також зауважив, що росіяни намагаються втручатися в проміжні американські вибори, які пройдуть у 2022 році, за допомогою дезінформації. Зокрема, президент США попередив про загрозу війни через кібератаки з боку Росії та Китаю.

Він вважає, що кіберзагрози із застосуванням вірусів-вимагачів, усе більше здатні завдавати шкоди у світі.

Якщо справа в нас дійде до війни, справжньої війни зі стріляниною з великою державою, то це буде наслідком дій у кіберпросторі, — заявив Байден.

Президент США наголосив, що світ змінюється надзвичайно швидко з технологічної точки зору, з погляду спілок і взаємодії між людьми, а через майбутні 10 років усе зміниться у всіх аспектах більше, ніж за попередні 50 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що домовленості США та Німеччини щодо запуску російського проекту «Північний потік-2» прокоментував президент США Джо Байден.

Джерело: Bloomberg