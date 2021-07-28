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Ракурс
Світоліна вибила італійку і уперше в кар'єрі пройшла у півфінал Олімпіади

Світоліна уперше в кар'єрі пройшла у півфінал Олімпіади — відео перемоги

28 лип 2021, 08:52
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Еліна Світоліна — у півфіналі Олімпіади-2020. Українська тенісистка в двох сетах виграла в італійки Каміли Джорджі у чвертьфіналі та вперше в кар‘єрі пройшла до цієї стадії Олімпійських ігор.

Перша ракетка України в одиночному олімпійському турнірі з тенісу у 2016 році доходила лише до чвертьфіналу Олімпади. У Токіо — один із найкращих результатів України в тенісі на Олімпіадах.

Світоліна вибила італійку і уперше в кар'єрі пройшла у півфінал Олімпіади

Це був вже четвертий поєдинок Світоліної в Токіо. Перед цим одеситка провела три виснажливі трисетові поєдинки. Лауру Зігемунд, Айлу Томлянович та Марію Саккарі українка змогла здолати лише в трьох сетах, причому в другому та третьому матчах українка здобувала вольові перемоги.

У поєдинку із Джорджі Світоліна активно розпочинала обидві партії, але дотискала суперницю тільки в кінці сету — 6:4.

Попри перемогу, Світоліна припустилася 27 невимушених помилок.

Еліна побореться за медаль Олімпійських ігор. У півфіналі вона зустрінеться з представницею Чехії Вондрусовою. Півфінал Олімпіади-2020 у жіночому турнірі з тенісу відбудеться у четвер, 29 липня.


Особистий рекорд Світоліної на Олімпіадах. У 2016 році в Ріо-де-Жанейро вона дійшла до чвертьфіналу, де вилетіла від чешки Петри Квітової.

Нагадаємо, що 27 липня Олімпіада у Токіо принесла Україні ще одну «бронзу». Її здобули стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Джерело: Ракурс


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