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Свитолина впервые в карьере прошла в полуфинал Олимпиады
Свитолина впервые в карьере прошла в полуфинал Олимпиады — видео победыhttps://racurs.ua/n157998-svitolina-vpervye-v-karere-proshla-v-polufinal-olimpiady-video-pobedy.htmlРакурс
Элина Свитолина — в полуфинале Олимпиады-2020. Украинская теннисистка в двух сетах выиграла у итальянки Камилы Джорджи в четвертьфинале и впервые в карьере прошла в эту стадии Олимпийских игр.
Первая ракетка Украины в одиночном олимпийском турнире по теннису в 2016 году доходила лишь до четвертьфинала Олимпады. В Токио один из лучших результатов Украины в теннисе на Олимпиадах.
Это был уже четвертый поединок Свитолиной в Токио. Перед этим одесситка провела три изнурительные поединка. Лауру Зигемунд, Айла Томлянович и Марию Саккаре украинка смогла преодолеть только в трех сетах, причем во втором и третьем матчах украинка завоевывала волевые победы.
В поединке с Джорджи Свитолина активно начинала обе партии, но дожимала соперницу только в конце каждого сета — 6:4.
Несмотря на победу, Свитолина допустила 27 невынужденных ошибок.
Элина поборется за медаль Олимпийских игр. В полуфинале она встретится с представительницей Чехии Вондрусовой. Полуфинал Олимпиады-2020 в женском турнире по теннису состоится в четверг, 29 июля.
Победа в Токио — личный рекорд Свитолиной на Олимпиадах. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она дошла до четвертьфинала, где вылетела от чешки Петры Квитовой.
Олимпиада в Токио 27 июля принесла Украине еще одну «бронзу». Ее завоевали стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
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