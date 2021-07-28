Свитолина впервые в карьере прошла в полуфинал Олимпиады

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Ракурс

Элина Свитолина — в полуфинале Олимпиады-2020. Украинская теннисистка в двух сетах выиграла у итальянки Камилы Джорджи в четвертьфинале и впервые в карьере прошла в эту стадии Олимпийских игр.

Первая ракетка Украины в одиночном олимпийском турнире по теннису в 2016 году доходила лишь до четвертьфинала Олимпады. В Токио один из лучших результатов Украины в теннисе на Олимпиадах.

Это был уже четвертый поединок Свитолиной в Токио. Перед этим одесситка провела три изнурительные поединка. Лауру Зигемунд, Айла Томлянович и Марию Саккаре украинка смогла преодолеть только в трех сетах, причем во втором и третьем матчах украинка завоевывала волевые победы.

В поединке с Джорджи Свитолина активно начинала обе партии, но дожимала соперницу только в конце каждого сета — 6:4.

Несмотря на победу, Свитолина допустила 27 невынужденных ошибок.

Элина поборется за медаль Олимпийских игр. В полуфинале она встретится с представительницей Чехии Вондрусовой. Полуфинал Олимпиады-2020 в женском турнире по теннису состоится в четверг, 29 июля.

Победа в Токио — личный рекорд Свитолиной на Олимпиадах. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она дошла до четвертьфинала, где вылетела от чешки Петры Квитовой.

Олимпиада в Токио 27 июля принесла Украине еще одну «бронзу». Ее завоевали стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.