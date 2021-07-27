Третья «бронза» Украины на Олимпиаде - кто ее завоевал

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Ракурс

Олимпиада в Токио принесла Украине еще одну «бронзу». Ее получили стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В квалификационных этапах пара Костевич-Омельчук показали третий результат, уступив представителям российской сборной (ОКР) лишь по дополнительным показателям. Это означало, что Украина попала в бронзовый финал, где встретилась с командой Сербии.

Финальный матч в этой дисциплине проходил в формате перестрелки одиночными выстрелами: когда оба члена команды стреляют, их баллы суммируются и сравниваются с соперниками. Команда, которая выигрывает раунд, получает два балла. Соревнования продолжаются до момента, пока одна из команд не наберет 16 баллов.

Это первая медаль для украинских стрелков в Токио. В личных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров украинцы дважды были четвертыми.

Напомним, ранее Игорь Рейзлин на Олимпиаде в Токио завоевал «бронзу» в личной шпаге мужского турнира. Таким образом впервые за 17 лет Украина прошла в полуфинал в мужском фехтовании.