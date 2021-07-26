Украинку Елистратову отстранили от соревнований на Олимпиаде-2020. Фото: rt.com

https://racurs.ua/n157953-ukrainskuu-sportsmenku-otstranili-ot-olimpiady-stala-izvestna-prichina.html

Ракурс

Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио.

Всемирное агентство по тестированию (ITA) временно отстранило украинскую спортсменку и это решение связано с допингом. До завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной. Об этом 26 июля сообщили в Национальном олимпийском комитете и ІТА.

В агентстве по тестированию отметили, что анализ образцов, которые отобрали у украинки, показал наличие в ее организме эритропоэтина. Это вещество якобы улучшает доставку кислорода к мышцам, поэтому иногда используется как стимулятор в спорте.

Анализы отбирала организация World Triathlon во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня 2021 года в рамках кубка Европы по триатлону 2021 года в Днепре, который проводили в Украине.

На Олимпиаде в Токио украинка должна была участвовать в женском индивидуальном зачете, который запланирован на завтра, 27 июля.

Елистратова имеет право требовать проведения анализа пробы B и обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде. К тому же времени она не имеет права соревноваться.

Как известно, перед началом Игр в Токио отстранили тяжелоатлета Дмитрия Чумака, а гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года из-за употребления допинга.

Напомним, Игорь Рейзлин на Олимпиаде в Токио завоевал «бронзу» в личной шпаге мужского турнира. Таким образом впервые за 17 лет Украина прошла в полуфинал в мужском фехтовании. На Олимпиаде-2004 украинец Владислав Третьяк завоевал «бронзу» в сабле.