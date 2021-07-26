Массовую чистку в СБУ устроил Зеленский. Фото: hromadske.ua

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Массовые увольнения руководства Службы безопасности Украины устроил президент Владимир Зеленский.

Глава государства сменил первых заместителей председателя СБУ Ивана Баканова и уволил начальника управления Службы в Черновицкой области. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Офиса президента.

На Банковой сообщили, что Руслан Баранецкий лишился должности первого заместителя председателя СБУ. Также чиновника уволили от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра и спецслужбе. На это место назначили Сергея Андрущенко, который до этого занимал должность заместителя главы спецслужбы.

С должности первого заместителя председателя СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы уволили Василия Малюка.

Также Зеленский уволил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности спецслужбы Алексея Корнийчука. Своей должности лишился и начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Глава государства пояснил, что принятие этих кадровых решений является подготовкой СБУ к реформе, которая прорабатывается в парламенте. Президент заверил, что не существует альтернативы реформе Службы безопасности Украины.

Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению, — подчеркнул он.



Также Зеленский отметил важность СБУ в борьбе с пропагандой, поскольку из-за контрабандистов бюджет ежегодно недополучает до 300 млрд грн.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту № 3196-д, который предусматривает реформирование Службы безопасности Украины.