Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 27 июля ухудшится — в западных областях ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15−20 м/с.

На остальной территории без осадков. В восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью температуру воздуха прогнозируют 16−22° тепла, а днем столбики термометров покажут 28−34° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 27 июля ожидается жаркая. Ночью температуру воздуха прогнозируют 18−20° тепла, а воздух прогреется до 30−32° выше нуля.

Погоду в Харькове в ближайшие сутки обещают без осадков. Температура воздуха ночью 16−18° с отметкой плюс, а днем обещают 30−32° тепла.

Погода Одессе завтра будет достаточно комфортной для туристов и отдыхающих. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 20−22° тепла, а днем обещают 30−32° тепла.

Погодные условия во Львове ожидаются дождливые в течение суток. Также прогнозируют грозы. Столбики термометров ночью покажут 16−18° тепла, а днем обещают 29−31° тепла.

Погода в Карпатах 27 июля будет с грозовыми дождями и шквалами. Температура воздуха ночью 15−20° тепла, а днем 29−32° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 27 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, Гидрометцентр объявил 27 июля в Украине штормовое предупреждение. На Западе обещали сложные погодные условия, а в других регионах вернется жаркая погода.