За нарушение порядка въезда в ОРДЛО не будут наказывать. Фото: donpress.com

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Нарушение порядка въезда на оккупированную территорию Донбасса теперь не будет караться.

Вступил в силу закон Украины «О внесении изменения в раздел 2 „Заключительные положения“ закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавірусної болезни (COVID-19)“ о временных оснований неприменения административных взысканий и мер воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Верховная Рада учла, что во время карантина у жителей временно оккупированных территорий существовали сложности с пересечениями границы, поэтому решила освободить их от ответственности за нарушение правил пересечения границы. Таким образом за эти админнарушения штрафы не будут выписывать.

Закон предполагает, что будут освобождены от ответственности только украинцы, которые проживают на временно оккупированных территориях и только в том случае, если нарушения были по причинам гуманитарного характера, определенные Кабмином.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешил жителям оккупированного Донбасса выезжать на подконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию. На время действия карантина или на период блокирования работы КПВВ против украинцев не будут применяться штрафы и другие меры за нарушение порядка выезда.