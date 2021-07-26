За порушення порядку в'їзду в ОРДЛО не каратимуть. Фото: donpress.com

https://racurs.ua/ua/n157950-za-porushennya-poryadku-v-yizdu-v-ordlo-ne-karatymut-detali.html

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Порушення порядку в’їзду на окуповану територію Донбасу тепер не каратиметься.

Набрав чинності закон України «Про внесення зміни до розділу 2 „Прикінцеві положення“ закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на попередження виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)“ щодо тимчасових підстав незастосування адміністративних стягнень та заходів впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї».

Верховна Рада врахувала, що під час карантину у жителів тимчасово окупованих територій існували складнощі з перетинами кордону, тому вирішила звільнити їх від відповідальності за порушення правил перетину кордону. Таким чином за ці адмінпорушення штрафи не виписуватимуть.

Закон передбачає, що звільнятимуться від відповідальності лише українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях і тільки в тому разі, якщо порушення були з причин гуманітарного характеру, визначені Кабміном.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, яким дозволив жителям окупованого Донбасу виїжджати на підконтрольну Україні територію через Російську Федерацію. На час дії карантину або на період блокування роботи КПВВ проти українців не застосовуватимуться штрафи та інші заходи за порушення порядку виїзду.