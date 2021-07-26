Погода в Україні. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n157951-grozy-grad-ta-shkvaly-pogoda-v-ukrayini-na-27-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 27 липня погіршиться — у західних областях очікуються грози, вдень подекуди град та шквали 15−20 м/с.

На решті території держави без опадів. У східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі температуру повітря прогнозують 16−22° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 28−34° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 27 липня очікується спекотна. Вночі температуру повітря прогнозують 18−20° тепла, а повітря прогріється до 30−32° вище нуля.

Погоду в Харкові найближчої доби обіцяють без опадів. Температура повітря вночі 16−18° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 30−32° тепла.

Погода Одесі завтра буде доволі комфортною для туристів та відпочивальників. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 20−22° тепла, а вдень обіцяють 30−32° тепла.

Погодні умови у Львові очікуються дощові впродовж доби. Також прогнозують грози. Стовпчики термометрів вночі покажуть 16−18° тепла, а вдень обіцяють 29−31° тепла.

Погода в Карпатах 27 липня буде з грозовими дощами та шквалами. Температура повітря вночі 15−20° тепла, а вдень 29−32° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 липня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, Гідрометцентр оголосив 27 липня в Україні штормове попередження. На Заході обіцяли складні погодні умови, а в інших регіонах повернеться спекотна погода.