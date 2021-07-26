Масову чистку в СБУ влаштував Зеленський. Фото: hromadske.ua

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Масові звільнення керівництва Служби безпеки України влаштував президент Володимир Зеленський.

Глава держави змінив перших заступників голови СБУ Івана Баканова та звільнив начальника управління Служби в Чернівецькій області. Про це 26 липня повідомила прес-служба Офісу президента.

На Банковій повідомили, що Руслан Баранецький позбувся посади першого заступника голови СБУ. Також посадовця звільнили від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру та спецслужбі. На це місце призначили Сергія Андрущенка, який до цього обіймав посаду заступника глави спецслужби.

З посади першого заступника голови СБУ — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління спецслужби звільнили Василя Малюка.

Також Зеленський звільнив начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки спецслужби Олексія Корнійчука. Своєї посади позбувся й начальник управління СБУ в Чернівецькій області Віталій Монастирецький.

Глава держави пояснив, що прийняття цих кадрових рішень є підготовкою СБУ до реформи, яка опрацьовується в парламенті. Президент запевнив, що не існує альтернативи реформі Служби безпеки України.

Як тільки парламент проголосує за реформу, ми повинні почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до прийнятого рішення, — наголосив він.



Також Зеленський наголосив на важливості СБУ в боротьбі з пропагандою, оскільки через контрабандистів бюджет щороку недоотримує до 300 млрд грн.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували пакет поправок до ухваленого в першому читанні законопроекту № 3196-д, котрий передбачає реформування Служби безпеки України.