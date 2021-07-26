Українку Єлістратову відсторонили від змагань на Олімпіаді-2020. Фото: rt.com

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Ракурс

Українську тріатлоністку Юлію Єлістратову відсторонили від участі в Олімпійських іграх в Токіо.

Всесвітня агенція з тестування (ITA) тимчасово відсторонила українську спортсменку і це рішення пов’язане з допінгом. До завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною. Про це 26 липня повідомили в Національному олімпійському комітеті та ІТА.

В агенції з тестування відзначили, що аналіз зразків, які відібрали в українки, показав наявність в її організмі еритропоетину. Ця речовина нібито покращує доправлення кисню до м’язів, тому інколи використовується як стимулятор у спорті.

Аналізи відбирала організація World Triathlon під час змагального антидопінгового контролю 5 червня 2021 року в рамках кубка Європи з тріатлону 2021 року у Дніпрі, який проводили в Україні.

На Олімпіаді в Токіо українка повинна була брати участь в жіночому індивідуальному заліку, який запланований на завтра, 27 липня.

Єлістратова має право вимагати проведення аналізу проби B і оскаржити рішення про тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді. До того ж часу вона не має права змагатися.

Як відомо, перед початком Ігор у Токіо відсторонили важкоатлета Дмитра Чумака, а гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки через вживання допінгу.

Нагадаємо, Ігор Рейзлін на Олімпіаді в Токіо завоював «бронзу» в особистій шпазі чоловічого турніру. Таким чином уперше за 17 років Україна пройшла у півфінал у чоловічому фехтуванні. На Олімпіаді-2004 українець Владислав Третяк завоював «бронзу» у шаблі.