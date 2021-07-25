В України друга медаль Олімпіади – як перемагав фехтувальник Рейзлін, скріншот відео

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Ракурс

Ігор Рейзлін на Олімпіаді в Токіо завоював «бронзу» в особистій шпазі чоловічого турніру.

Це друга медаль української збірної на цих змаганнях. Уперше за 17 років Україна пройшла у півфінал у чоловічому фехтуванні. На Олімпіаді-2004 українець Владислав Третяк завоював «бронзу» у шаблі.

Цього разу у півфіналі наш 36-річний олімпієць сенсаційно програв французу Ромену Каннону (10:15), а в поєдинку за бронзу переграв італійця Андреа Сантареллі (15:12).

Сантареллі спершу вийшов вперед з результатом 4:1, проте українець зумів перехопити ініціативу і довів зустріч до перемоги.

Це друга медаль України на Олімпіаді. Раніше бронзу виграла дзюдоїстка Дарина Білодід.

Рейзлін — дворазовий призер чемпіонатів світу (в 2018 році — «срібло» у командній шпазі, в 2019 році — «бронза» в особистій). Олімпіада-2020 перша в кар'єрі Рейзліна.

У 2021 році він переміг на етапі Кубка світу з фехтування в Казані в одиночному турнірі з шпаги. На тому ж турнірі Україна могла здобути «золото» і в команді, але програла її на останніх секундах.