Третя «бронза» України на Олімпіаді — хто її здобув

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Ракурс

Олімпіада у Токіо принесла Україні ще одну «бронзу». Її здобули стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

У кваліфікаційних етапах пара Костевич-Омельчук показали третій результат, поступившись представникам російської збірної (ОКР) лише за додатковими показниками. Це означало, що Україна потрапила у бронзовий фінал, де зустрілася з командою Сербії.

Фінальний матч у цій дисципліні відбувався у форматі перестрілки одиночними пострілами: обидва члени команди стріляють, їх бали сумуються і зрівнюються з суперниками. Команда, що виграє раунд, отримує два бали. Змагання тривають до моменту, поки одна з команд не набере 16 балів.

Це перша медаль для українських стрільців у Токіо. В особистих змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів українці двічі були четвертими.

Нагадаємо, раніше Ігор Рейзлін на Олімпіаді в Токіо завоював «бронзу» в особистій шпазі чоловічого турніру. Таким чином уперше за 17 років Україна пройшла у півфінал у чоловічому фехтуванні.