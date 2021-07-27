Семеро бійців дістали поранення і травми на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n157955-semero-biyciv-distaly-poranennya-i-travmy-na-donbasi.html

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Війна на Донбасі загострюється через обстріли армії окупанта. Впродовж 26 липня ворог 15 разів порушив режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів четверо військовослужбовців дістали осколкові поранення, ще троє - бойові травмування. За даними ЗМІ, п’ятеро з них — жінки.

Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця — тяжкий, одного — середньої тяжкості, п’ятьох — задовільний, — йдеться у Фейсбук-повідомленні штабу операції Об'єднаних сил.

Захисники України додали, що на обстріли російсько-окупаційних військ відкривався вогонь у відповідь.

Ворог обстрілював позиції Збройних сил України з артилерії, гранатометів і мінометів поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка, Причепилівка, Опитне, Старогнатівка, Південне, Кам’янка, Широкине.

Окрім цього, у Донецькій та Луганській областях були зафіксовані прольоти двох дронів типу «Орлан-10» окупантів з перетином лінії розмежування.

Станом на ранок 27 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню поблизу Золотого-4 та Водяного.