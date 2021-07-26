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Роковини Скнилівської трагедії. Фото: Главком
27 липня роковини Скнилівської трагедії — найбільшої аварії в історії авіашоуhttps://racurs.ua/ua/n157954-27-lypnya-rokovyny-sknylivskoyi-tragediyi-naybilshoyi-avariyi-v-istoriyi-aviashou.htmlРакурс
27 липня в Україні — роковини Скнилівської трагедії, яка вважається найбільшою катастрофою в історії авіашоу.
Цього дня 2002 року на військовому летовищі «Скнилів» у Львові на авіашоу, присвяченого 60-річчю 14-го авіаційного корпусу Військово-повітряних сил України, внаслідок падіння СУ-27УБ загинуло 77 осіб, зокрема 28 дітей. Ще понад 500 людей визнані судом постраждалими.
27 липня церква вшановує пам’ять преподобного Стефана Махрищського, який прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі. Внаслідок посилення гонінь на православних з боку католиків він відправився у містечко Махріще, де заснував обитель на честь Святої Трійці.
Народні прикмети на 27 липня:
- Яскраво-червоне сонце на сході ховається за хмарами — будуть дощі.
- Суха погода — до теплої осені.
- Чайки плавають у водоймах — буде добра погода.
- Дощовий день — ще тиждень литиме.
- Глухий грім — до тихого дощу, гучний — до зливи.
У світі 27 липня відзначають День ходулів, день «Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку», день «Візьми штани на прогулянку», День мучеників і поранених воїнів у В'єтнамі.
27 липня в історії:
- 1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки.
- 1675 рік — турки успішно штурмували Збараж.
- 1834 рік — відкрито Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
- 1890 рік — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ.
- 1900 рік — американський гастроном Луї Лессінг продав перший гамбургер.
- 2002 рік — відбулася «Скнилівська трагедія» — на Скнилівському летовищі впав літак Су-27.
27 липня День ангела відзначають: Акила, Онисим, Гелій, Іларіон, Іраклій, Петро, Прискилла, Степан та Федір.
Нагадаємо, 26 липня в Україні відзначали народне свято день Гавриїла, якого шанують як одного з найголовніших ангелів і кілька разів його згадують у Біблії. 26 червня ще в деяких країнах відзначали День парашутиста.
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