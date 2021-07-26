Роковини Скнилівської трагедії. Фото: Главком

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27 липня в Україні — роковини Скнилівської трагедії, яка вважається найбільшою катастрофою в історії авіашоу.

Цього дня 2002 року на військовому летовищі «Скнилів» у Львові на авіашоу, присвяченого 60-річчю 14-го авіаційного корпусу Військово-повітряних сил України, внаслідок падіння СУ-27УБ загинуло 77 осіб, зокрема 28 дітей. Ще понад 500 людей визнані судом постраждалими.

27 липня церква вшановує пам’ять преподобного Стефана Махрищського, який прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі. Внаслідок посилення гонінь на православних з боку католиків він відправився у містечко Махріще, де заснував обитель на честь Святої Трійці.

Народні прикмети на 27 липня:

Яскраво-червоне сонце на сході ховається за хмарами — будуть дощі.

Суха погода — до теплої осені.

Чайки плавають у водоймах — буде добра погода.

Дощовий день — ще тиждень литиме.

Глухий грім — до тихого дощу, гучний — до зливи.

У світі 27 липня відзначають День ходулів, день «Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку», день «Візьми штани на прогулянку», День мучеників і поранених воїнів у В'єтнамі.

27 липня в історії:

1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки.

1675 рік — турки успішно штурмували Збараж.

1834 рік — відкрито Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

1890 рік — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ.

1900 рік — американський гастроном Луї Лессінг продав перший гамбургер.

2002 рік — відбулася «Скнилівська трагедія» — на Скнилівському летовищі впав літак Су-27.

27 липня День ангела відзначають: Акила, Онисим, Гелій, Іларіон, Іраклій, Петро, Прискилла, Степан та Федір.

Нагадаємо, 26 липня в Україні відзначали народне свято день Гавриїла, якого шанують як одного з найголовніших ангелів і кілька разів його згадують у Біблії. 26 червня ще в деяких країнах відзначали День парашутиста.