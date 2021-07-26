Годовщина Скниловской трагедии. Фото: Главком

https://racurs.ua/n157954-27-iulya-godovschina-sknilovskoy-tragedii-krupneyshey-avarii-v-istorii-aviashou.html

Ракурс

27 июля в Украине — годовщина Скниловской трагедии, которая считается крупнейшей катастрофой в истории авиашоу.

В этот день 2002 года на военном аэродроме «Скнилов» во Львове на авиашоу, посвященном 60-летию 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины, в результате падения СУ-27УБ погибло 77 человек, в том числе 28 детей. Еще более 500 человек признаны судом пострадавшими.

27 июля церковь чтит память преподобного Стефана Махрищского, принявшего монашество в Киево-Печерском монастыре. Вследствие усиления гонений на православных со стороны католиков он отправился в городок Махрище, где основал обитель в честь Святой Троицы.

Народные приметы на 27 июля:

Ярко-красное солнце на востоке прячется за облаками — будут дожди.

Сухая погода — к теплой осени.

Чайки плавают в водоемах — будет хорошая погода.

Дождливый день — еще неделя будет лить.

Глухой гром — к тихому дождю, гулкий — к ливню.

В мире 27 июля отмечают День ходулей, день «Возьмите свое комнатное растение на прогулку», день «Возьми штаны на прогулку», День мучеников и раненых воинов во Вьетнаме.

27 июля в истории:

1672 год — гетман Петр Дорошенко разбил войско Речи Посполитой возле Четвертиновки.

1675 год — турки успешно штурмовали Збараж.

1834 год — открыт Киевский императорский университет св. Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко).

1890 год — застрелился голландский художник Винсент ван Гог.

1900 год — американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.

2002 год — произошла «Скниловская трагедия» — на Скниловском аэродроме упал самолет Су-27.

27 июля День ангела отмечают: Акила, Онисим, гелий, Иларион, Ираклий, Петр, Прискилла, Степан и Федор.

Напомним, 26 июля в Украине отмечали народный праздник день Гавриила, которого почитают как одного из самых главных ангелов и несколько раз его упоминают в Библии. 26 июня еще в некоторых странах отмечали День парашютиста.