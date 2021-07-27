Семь бойцов получили ранения и травмы на Донбассе

https://racurs.ua/n157955-sem-boycov-poluchili-raneniya-i-travmy-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе обостряется из-за обстрелов армии оккупанта. На протяжении 26 июля противник 15 раз нарушил режим прекращения огня. Вследствие обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще три — боевые травмы. По данным СМИ, пять раненых — женщины.

Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное, — говорится в Фейсбук-сообщении штаба операции Объединенных сил.

Защитники Украины добавили, что на обстрелы российско-оккупационных войск открывался ответный огонь.

Враг обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из артиллерии, гранатометов и минометов близ населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Причепиловка, Опытное, Старогнатовка, Южное, Каменка, Широкино.

Кроме этого, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух беспилотников типа «Орлан-10» оккупантов с пересечением линии разграничения.

По состоянию на утро 27 июля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в районе Золотого-4 и Водяного.