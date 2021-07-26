Враг из артиллерии разбил блок-пост ВСУ, много раненых

https://racurs.ua/n157922-vrag-iz-artillerii-razbil-blok-post-vsu-mnogo-ranenyh-jurnalist.html

Ракурс

На Донбассе по позициям одного из подразделений Вооруженных сил Украины российские боевики нанесли удар из запрещенной минскими соглашениями артиллерии.

Позиции ВСУ обстреляли из 122-мм и 152-мм орудий.

Было несколько десятков прилетов. Разнесли контрольно-наблюдательный пункт батальона, — написал журналист Юрий Бутусов в Фейсбук.

По его словам, украинские потери — это пятеро раненых и двое травмированных. Уничтожено также шесть единиц техники.

Эту информация утром не подтверждали официальные источники операции Объединенных сил. Пресс-служба ООС рассказывала, что по состоянию на 7.00 26 июля на фронте было три нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песок противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов, у Авдеевки оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Причепиловки вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

Позже на ФБ-страничке ООС появилось такое сообщшение:

«Ракурс» сообщал, что 15 июля боевики обстреляли украинские позиции возле Нью-Йорка. Тогда также ранения получили немало украинских воинов.