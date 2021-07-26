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Ракурс
Гюндуз Мамедов, фото: прокуратура АР Крым

«Давление со стороны руководства» — заместитель Венедиктовой уходит с поста

26 июл 2021, 12:09
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Гюндуз Мамедов, заместитель генпрокурора, который занимался военными преступлениями, уволился с должности из-за «давления со стороны руководства».

Это утверждается в заявлении юридической компании «Миллер», которая представляет интересы Мамедова. Заявление опубликовано на странице компании в социальной сети Фейсбук.

В компании утверждают, что руководство Офиса генпрокурора сознательно создало Мамедову «сложные условия работы» и блокирует исполнение им его должностных обязанностей. Также утверждается, что на Мамедова систематически осуществляется давление.

В компании заявляют, что такая ситуация «полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора».

Законных оснований для увольнения нашего Клиента нет, поэтому активно используется дискредитационная информационная кампания. К кампании по давлению на независимого прокурора присоединилась и СБУ, которое использует инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения исполнения им своих полномочий, — говорится в заявлении.


В «Миллере» напомнили, что Мамедова, который с 2016 года занимался развитием направления расследования военных преступлений, постепенно лишали возможности этим заниматься:

  • в конце июня — начале июля его лишили управления Департаментом по преступленях, совершенных в условиях вооруженного конфликта и Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию;
  • досрочно прекратили доступ к гостайне, который действовал до августа;
  • сократили должность заместителя генпрокурора;
  • открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств.

Напомним, 7 июля Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство о возможном совершении Мамедовым уголовного преступления.

Источник: Ракурс


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