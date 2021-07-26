Гюндуз Мамедов, фото: прокуратура АР Крим

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Гюндуз Мамедов, заступник генпрокурора, який займався військовими злочинами, звільнився з посади через «тиск з боку керівництва».

Це стверджується в заяві юридичної компанії «Міллер», яка представляє інтереси Мамедова. Заява опублікована на сторінці компанії в соціальній мережі Фейсбук.

У компанії стверджують, що керівництво Офісу генпрокурора свідомо створило Мамедову «складні умови роботи» і блокує виконання ним його посадових обов’язків. Також стверджується, що на Мамедова систематично здійснюється тиск.

У компанії заявляють, що така ситуація «повністю нівелює основоположні принципи незалежності прокурора».

«Законних підстав для звільнення нашого Клієнта немає, тому активно використовується дискредитаційна інформаційна кампанія. До кампанії по тиску на незалежного прокурора приєдналася й СБУ, яке використовує інструмент припинення допуску до держтаємниці з метою обмеження виконання їм своїх повноважень», — йдеться у заяві.

У «Міллері» нагадали, що Мамедова, який з 2016 року займався розбудовою напрямку розслідування воєнних злочинів, поступово позбавляли можливості цим займатися:

наприкінці червня — початку липня його позбавили керування Департаментом щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту та Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству;

достроково припинили доступ до держтаємниці, який був чинний до серпня;

скоротили посаду заступника Генпрокурора;

порушили ряд дисциплінарних і кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 7 липня Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження про можливе вчинення Мамедовим кримінального правопорушення.