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Ракурс
Ворог на Донбасі артилерією розбив блок-пост ЗСУ, багато поранених

Ворог на Донбасі артилерією розбив блок-пост ЗСУ, багато поранених — журналіст

26 лип 2021, 12:16
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На Донбасі по позиціях одного з підрозділів Збройних сил України російські бойовики завдали удар із забороненої мінськими угодами артилерії.

Позиції ЗСУ обстріляли з 122-мм і 152-мм гармат.

Було кілька десятків прильотів. Рознесли контрольно-спостережний пункт батальйону, — написав журналіст Юрій Бутусов у Фейсбук.

За його словами, українські втрати — це п’ятеро поранених і двоє травмованих. Знищено також шестеро одиниць техніки.

Ця інформація згодом підтвердилася офіційними джерелами операції Об'єднаних сил. Уранці прес-служба ООС розповідала, що станом на 7.00 26 липня на фронті було три порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісок противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів, біля Авдіївки окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а в районі Причепилівки збройні формування РФ обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Згодом на ФБ-стоірнці ООС оприлюднили таке повідомлення:


«Ракурс» повідомляв, що 15 липня бойовики обстріляли українські позиції біля Нью-Йорка. Тоді також поранення отримали чимало українських воїнів.

Джерело: Ракурс


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