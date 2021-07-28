Крупнейшее в мире скопление сапфиров случайно нашли на Шри-Ланке, фото — BBC

https://racurs.ua/n157997-krupneyshee-v-mire-skoplenie-sapfirov-sluchayno-nashli-na-shri-lanke-foto.html

Ракурс

На Шри-Ланке случайно нашли масштабное скопление драгоценных камней. Рабочий обнаружил породу, когда копал колодец возле дома торговца украшениями.

Вес найденных камней составляет 510 кг, или 2,5 млн карат, сообщает BBC. Стоимость находки может составлять примерно 100 млн долл.

Сапфиры нашли на заднем дворе у торговца драгоценными камнями. По соображениям безопасности человек не назвал точное местонахождение дома и представился как мистер Гемидж, скрыв свое полное имя.

Гемидж, торговец драгоценными камнями в третьем поколении, сразу сообщил властям о находке. Чтобы очистить породу от грязи и других примесей, понадобилось больше года. После этого скопление смогли проанализировать и сертифицировать. Во время очистки кластера выпали некоторые камни — оказалось, это высококачественные сапфиры.

Я никогда раньше не видел такого большого экземпляра. Вероятно, он образовался около 400 млн лет назад, — сказал геммолог Гамини Зойс.

Найденному сапфиру дали название serendipity («интуиция»).

Эксперты не исключают, что качество камней в скоплении может оказаться невысокой, хотя образец и получил очень высокую оценку в каратах.

Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, самый большой в мире. Учитывая размер и его стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи, — сказал глава Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки Тилак Вирасингхе.



Название округа и города Ратнапура, в котором нашли скопления, в переводе с сингальского означает «город драгоценных камней». Сама Шри-Ланка — ведущий мировой экспортер сапфиров и других драгоценных камней.

Источник: BBC