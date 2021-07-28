Найбільше в світі скупчення сапфірів випадково знайшли на Шрі-Ланці, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n157997-naybilshe-v-sviti-skupchennya-sapfiriv-vypadkovo-znayshly-na-shri-lanci-foto.html

Ракурс

На Шрі-Ланці випадково надибали скупчення дорогоцінних каменів. Робочий натрапив на породу, коли копав колодязь біля будинку торговця прикрасами.

Вага знайдених каменів становить 510 кг, або 2,5 млн каратів, повідомляє BBC. Вартість знахідки може становити приблизно 100 млн дол.

Сапфіри знайшли на задньому дворі у торговця дорогоцінними каменями. З міркувань безпеки чоловік не назвав точне місцезнаходження будинку і представився як містер Гемідж, приховавши своє повне ім’я.

Гемідж, торговець дорогоцінними каменями в третьому поколінні, відразу повідомив владі про знахідку. Щоб очистити породу від бруду та інших домішок, знадобилося більше року. Після цього скупчення змогли проаналізувати і сертифікувати. Під час очищення з кластера випали деякі камені — виявилося, це високоякісні сапфіри.

Я ніколи раніше не бачив такого великого екземпляра. Ймовірно, він утворився близько 400 мільйонів років тому, — сказав геммолог Гаміні Зойс.

Знайденому сапфіру дали назву serendipity («інтуїція»).

Експерти не виключають, що якість каменів в скупченні може виявитися невисокою, хоча зразок і отримав дуже високу оцінку в каратах.

Це особливий зразок зірчастого сапфіра, ймовірно, найбільший в світі. З огляду на розмір і його вартість, ми думаємо, що він зацікавить приватних колекціонерів або музеї, — сказав глава Національного управління дорогоцінних каменів і ювелірних виробів Шрі-Ланки Тилак Вірасінгхе.



Назва округу і міста Ратнапура, в якому знайшли скупчення, в перекладі з сингальскої означає «місто дорогоцінних каменів». Сама Шрі-Ланка — провідний світовий експортер сапфірів і інших дорогоцінних каменів.

Джерело: BBC