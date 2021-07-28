Перший пацієнт зі штамом «Дельта» помер в Україні

https://racurs.ua/ua/n157996-pershyy-paciient-zi-shtamom-delta-pomer-v-ukrayini.html

Ракурс

Перший пацієнт зі штамом «Дельта» помер в Україні. Четверо з шести хворих у Києві на штам «Дельта» повернулися з Росії. У всіх пацієнтів штам підтвердили лабораторно. Один із них помер.

Хвороба протікає агресивніше і швидше. Вже на другий-третій день у пацієнтів різко знижується сатурація, хворі не можуть самостійно дихати і потребують переводу в реанімацію, повідомляє телеграм-акаунт Міністерства охорони здоров’я «Коронавірус в регіонах».

Вік пацієнтів — 30−40 років.

Медики прогнозують різке погіршення епідситуації у столиці у зв’язку з масовою хресною ходою (з нагоди Хрещення Київської Русі) і через велику кількість вірян із Росії.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Україні зафіксовані нові випадки зараження штамом «Дельта».

Декілька з них підтвердили на Закарпатті, ще два раніше були виявлені в Києві.

Попередньо відомо, що особи, у яких було виявлено захворювання, захворіли після повернення їх або їхніх родичів із Росії, де зареєстровано спалах штаму «Дельта».

Індійський штам коронавірусу «Дельта, який вже почав розповсюджуватися світом, виявляє невразливість до антитіл і є більш агресивним за попередні різновиди COVID-19.