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Первый пациент со штаммом «Дельта» умер в Украине
Первый пациент со штаммом «Дельта» умер в Украинеhttps://racurs.ua/n157996-pervyy-pacient-so-shtammom-delta-umer-v-ukraine.htmlРакурс
Первый пациент со штаммом «Дельта» умер в Украине. В Киеве четверо из шести больных штаммом «Дельта» вернулись из России. У всех этот штамм коронавируса подтвердили лабораторно. Один из них умер.
Болезнь протекает более агрессивно и быстрее. Уже на второй-третий день у пациентов резко снижается сатурация, больные не могут самостоятельно дышать и требуют перевода в реанимацию, сообщает телеграм-аккаунт Министерства здравоохранения «Коронавирус в регионах».
Возраст пациентов — 30−40 лет.
Медики прогнозируют резкое ухудшение эпидситуации в столице в связи с массовой крестным ходом (по случаю Крещения Киевской Руси) и из-за большого количества верующих из России.
Ранее «Ракурс» сообщал, что в Украине зафиксированы новые случаи заражения штаммом «Дельта». Некоторые из них подтвердили на Закарпатье, еще два ранее были обнаружены в Киеве.
Предварительно известно, что пациенты, у которых было выявлено заболевание, заболели после возвращения их или их родственников из России, где зарегистрирована вспышка штамма «Дельта».
Индийский штамм коронавируса «Дельта, который уже начал распространяться по миру, проявляет неуязвимость к антителам и является более агрессивным.
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