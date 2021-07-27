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День крещения Руси отмечается 28 июля. Фото: gazetahm.org
День крещения Руси-Украины отмечают 28 июля — история и традицииhttps://racurs.ua/n157995-den-krescheniya-rusi-ukrainy-otmechaut-28-iulya-istoriya-i-tradicii.htmlРакурс
28 июля отмечают День крещения Руси-Украины и праздник Владимира Великого.
Этот праздник отмечают в день святого Владимира — одного из основателей и покровителей украинской государственности. Великий князь Киевский принял христианство из Византии, а впоследствии ввел его как государственную религию на территории Киевской Руси.
Большинство историков считают, что Русь приняла крещение в 988 году, но есть и другие версии. Массовое крещение киевлян произошло при впадении реки Почайны в Днепр. После Киева православие приняли другие города Руси. Но не все жители сразу отказались от своих традиций, а языческие традиции искоренялись еще несколько веков.
Народные приметы 28 июля:
- Если в этот день липа пожелтела — до поздней осени.
- Утром прошел дождь — дальше в течение дня будет солнце.
- Дует южный ветер — погода будет солнечная.
- Если гром громкий — будет дождь.
В мире 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, День независимости Республики Перу, День рождения короля Таиланда и День молочного шоколада в США.
28 июля в истории:
- 1697 год — экспедиция казака Владимира Атласова высадилась на Камчатке.
- 1821 год — Перу объявило независимость от Испании.
- 1858 год — отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.
- 1862 год — начало золотой лихорадки в Монтане (США).
- 1896 год — во Флориде основали город Майами.
- 2014 год — украинские войска освободили от российских оккупантов Авдеевку.
Напомним, в мае Кабинет министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.
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