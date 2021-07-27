День крещения Руси отмечается 28 июля. Фото: gazetahm.org

https://racurs.ua/n157995-den-krescheniya-rusi-ukrainy-otmechaut-28-iulya-istoriya-i-tradicii.html

Ракурс

28 июля отмечают День крещения Руси-Украины и праздник Владимира Великого.

Этот праздник отмечают в день святого Владимира — одного из основателей и покровителей украинской государственности. Великий князь Киевский принял христианство из Византии, а впоследствии ввел его как государственную религию на территории Киевской Руси.

Большинство историков считают, что Русь приняла крещение в 988 году, но есть и другие версии. Массовое крещение киевлян произошло при впадении реки Почайны в Днепр. После Киева православие приняли другие города Руси. Но не все жители сразу отказались от своих традиций, а языческие традиции искоренялись еще несколько веков.

Народные приметы 28 июля:

Если в этот день липа пожелтела — до поздней осени.

Утром прошел дождь — дальше в течение дня будет солнце.

Дует южный ветер — погода будет солнечная.

Если гром громкий — будет дождь.

В мире 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, День независимости Республики Перу, День рождения короля Таиланда и День молочного шоколада в США.

28 июля в истории:

1697 год — экспедиция казака Владимира Атласова высадилась на Камчатке.

1821 год — Перу объявило независимость от Испании.

1858 год — отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.

1862 год — начало золотой лихорадки в Монтане (США).

1896 год — во Флориде основали город Майами.

2014 год — украинские войска освободили от российских оккупантов Авдеевку.

Напомним, в мае Кабинет министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.