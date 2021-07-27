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День хрещення Русі-України відзначають 28 липня. Фото: gazetahm.org
День хрещення Русі-України відзначають 28 липня — історія і традиціїhttps://racurs.ua/ua/n157995-den-hreschennya-rusi-ukrayiny-vidznachaut-28-lypnya-istoriya-i-tradyciyi.htmlРакурс
28 липня відзначають День хрещення Русі-України та свято Володимира Великого.
Це свято відзначають у день святого Володимира — одного із засновників і покровителів української державності. Великий князь Київський прийняв християнство з Візантії, а згодом запровадив його як державну релігію на території Київської Русі.
Більшість істориків вважають, що Русь прийняла хрещення в 988 році, але є й інші версії. Масове хрещення киян відбулося при впадінні річки Почайни в Дніпро. Після Києва православ’я прийняли інші міста Русі. Але не всі жителі відразу відмовилися від своїх традицій, а язичницькі традиції викорінювалися ще кілька століть.
Народні прикмети 28 липня:
- Якщо у цей день липа пожовтіла — до пізньої осені.
- Зранку пройшов дощ — далі протягом дня буде сонце.
- Дме південний вітер — погода буде сонячна.
- Якщо грім гучний — буде дощ.
У світі 28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом, День незалежності Республіки Перу, День народження короля Таїланду та День молочного шоколаду в США.
28 липня в історії:
- 1697 рік — експедиція козака Володимира Атласова висадилась на Камчатці.
- 1821 рік — Перу оголосило незалежність від Іспанії.
- 1858 рік — відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.
- 1862 рік — початок золотої лихоманки у Монтані (США).
- 1896 рік — у Флориді заснували місто Маямі.
- 2014 рік — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.
Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів погодив проект указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.
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