День хрещення Русі-України відзначають 28 липня. Фото: gazetahm.org

https://racurs.ua/ua/n157995-den-hreschennya-rusi-ukrayiny-vidznachaut-28-lypnya-istoriya-i-tradyciyi.html

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28 липня відзначають День хрещення Русі-України та свято Володимира Великого.

Це свято відзначають у день святого Володимира — одного із засновників і покровителів української державності. Великий князь Київський прийняв християнство з Візантії, а згодом запровадив його як державну релігію на території Київської Русі.

Більшість істориків вважають, що Русь прийняла хрещення в 988 році, але є й інші версії. Масове хрещення киян відбулося при впадінні річки Почайни в Дніпро. Після Києва православ’я прийняли інші міста Русі. Але не всі жителі відразу відмовилися від своїх традицій, а язичницькі традиції викорінювалися ще кілька століть.

Народні прикмети 28 липня:

Якщо у цей день липа пожовтіла — до пізньої осені.

Зранку пройшов дощ — далі протягом дня буде сонце.

Дме південний вітер — погода буде сонячна.

Якщо грім гучний — буде дощ.

У світі 28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом, День незалежності Республіки Перу, День народження короля Таїланду та День молочного шоколаду в США.

28 липня в історії:

1697 рік — експедиція козака Володимира Атласова висадилась на Камчатці.

1821 рік — Перу оголосило незалежність від Іспанії.

1858 рік — відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.

1862 рік — початок золотої лихоманки у Монтані (США).

1896 рік — у Флориді заснували місто Маямі.

2014 рік — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів погодив проект указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.