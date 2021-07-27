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День хрещення Русі-України відзначають 28 липня. Фото: gazetahm.org

День хрещення Русі-України відзначають 28 липня — історія і традиції

27 лип 2021, 22:50
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28 липня відзначають День хрещення Русі-України та свято Володимира Великого.

Це свято відзначають у день святого Володимира — одного із засновників і покровителів української державності. Великий князь Київський прийняв християнство з Візантії, а згодом запровадив його як державну релігію на території Київської Русі.

Більшість істориків вважають, що Русь прийняла хрещення в 988 році, але є й інші версії. Масове хрещення киян відбулося при впадінні річки Почайни в Дніпро. Після Києва православ’я прийняли інші міста Русі. Але не всі жителі відразу відмовилися від своїх традицій, а язичницькі традиції викорінювалися ще кілька століть.

Народні прикмети 28 липня:

  • Якщо у цей день липа пожовтіла — до пізньої осені.
  • Зранку пройшов дощ — далі протягом дня буде сонце.
  • Дме південний вітер — погода буде сонячна.
  • Якщо грім гучний — буде дощ.

У світі 28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом, День незалежності Республіки Перу, День народження короля Таїланду та День молочного шоколаду в США.


28 липня в історії:

  • 1697 рік — експедиція козака Володимира Атласова висадилась на Камчатці.
  • 1821 рік — Перу оголосило незалежність від Іспанії.
  • 1858 рік — відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.
  • 1862 рік — початок золотої лихоманки у Монтані (США).
  • 1896 рік — у Флориді заснували місто Маямі.
  • 2014 рік — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів погодив проект указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.

Джерело: Ракурс


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