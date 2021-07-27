Отставку замгенпрокурора Мамедова прокомментировали у Венедиктовой

Отставку заместителя генпрокурора Мамедова прокомментировали у Венедиктовой. Фото: Цензор.НЕТ

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Гюндуз Мамедов, замгенпрокурора, написавший заявление об увольнении, не может быть сейчас уволен.

В Офисе генпрокурора сейчас рассматривают дисциплинарное производство в отношении Мамедова, поэтому, согласно закону, не могут уволить работника до конца рассмотрения производства. Об этом 27 июля сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ОГП.

Дисциплинарное производство начато 6 июля 2021 года, и на последнем заседании комиссии 22 июля его адвокаты заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа 2021 года, — отметили в пресс-службе.

У Венедиктовой заверили, что все прокуроры равны перед законом. Отметили, что Офис генпрокурора действует в рамках действующего законодательства, а в соответствии с ч. 9 ст. 46 закона Украины «О прокуратуре», до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию.

Напомним, 27 июля заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора. Чиновник заявил, что уходит из органов прокуратуры по собственному желанию.

Мамедова отстранили от должности главы департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в начале июля 2021 года. По словам Венедиктовой, принимая это решение, она руководствовалась «письмами от СБУ». Мамедова также лишили доступа к государственной тайне.

Источник: «Интерфакс-Украина»