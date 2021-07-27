Необычный отель с кроватями из настоящих авто работает в Германии. Фото: CarBuzz

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Уникальный отель V8 с кроватями, которые сделаны из настоящих автомобилей, три года назад заработал в немецком Штутгарте.

Особенностью отеля является обработка номеров, выполненных в автомобильной тематике. За цену от 160 евро постояльцам предлагают провести сутки в реальных автомобилях, из которых в отеле сделаны кровати. Сейчас в этом здании существует множество детских кроватей, выполненных в автомобильной тематике. Об этом сообщает CarBuzz.

Администрация отеля отмечает, что большой популярностью пользуются спальные места, стилизованные под героев мультфильма «Тачки». Однако владельцы немецкого V8 Hotel оборудовали номера отеля полноразмерными взрослыми кроватями, выполненными из самых разнообразных автомобилей.

Кровати представляют собой настоящие машины, кузова которых разрезали и адаптировали под спальные места. Постояльцам предлагают комнаты с Cadillac Coupe de Ville, Citroen DS, BMW E36 M3, Mercedes-Benz S-Class, Jeep. Все номера украшены изображениями автомобилей, гонщиков, а также эмблемами и другими тематическими дизайнерским решениям.

Самый дешевый номер в автомобиле-кровати с Citroen DS стоит 160 евро, а за самый дорогой из Mercedes-Benz S-Class придется заплатить 625 евро.

Напомним, европейский офис американской компании Jeep открыл в Лондоне отель для экстремалов. Смельчакам нужно будет подняться по опорных стойках развлекательного комплекса The O2 Arena на высоту 70 м от земли. Постояльцам отеля предлагают необычный «номер» — висячую палатку вроде тех, которыми пользуются альпинисты.

Источник: CarBuzz