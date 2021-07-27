Незвичний готель з ліжками із справжніх авто працює в Німеччині. Фото: CarBuzz

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Унікальний готель V8 з ліжками, які зроблені зі справжніх автомобілів, три роки тому запрацював у німецькому Штутгарті.

Особливістю готелю є обробка номерів, виконаних в автомобільній тематиці. За ціну від 160 євро постояльцям пропонують провести добу в реальних автомобілях, з яких в готелі зроблені ліжка. Наразі в цій будівлі існує безліч дитячих ліжок, виконаних в автомобільній тематиці. Про це повідомляє CarBuzz.

Адміністрація готелю зазначає, що великою популярністю користуються спальні місця, стилізовані під героїв мультфільму «Тачки». Однак власники німецького V8 Hotel обладнали номери готелю повнорозмірними дорослими ліжками, виконаними з найрізноманітніших автомобілів.

Ліжка являють собою справжні машини, кузова яких розрізали й адаптували під спальні місця. Постояльцям пропонують кімнати з Cadillac Coupe de Ville, Citroen DS, BMW E36 M3, Mercedes-Benz S-Class, Jeep. Всі номери прикрашені зображеннями автомобілів, гонщиків, а також емблемами та іншими тематичними дизайнерськими рішеннями.

Найдешевший номер в автомобілі-ліжку з Citroen DS коштує 160 євро, а за найдорожчий з Mercedes-Benz S-Class доведеться заплатити 625 євро.

Нагадаємо, європейський офіс американської компанії Jeep відкрив у Лондоні готель для екстремалів. Відчайдухам потрібно буде піднятися по опорних стійках розважального комплексу The O2 Arena на висоту 70 м від землі. Постояльцям готелю пропонують незвичний «номер» — висячий намет на зразок тих, якими користуються альпіністи.

Джерело: CarBuzz