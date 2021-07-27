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Ракурс
Помощь многодетным семьям до 1 сентября готовят в правительстве. Фото: Винницкая ОГА

Помощь многодетным семьям анонсировали у Зеленского

27 июл 2021, 21:09
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Помощь многодетным семьям выделят перед новым учебным годом.

Малообеспеченные многодетные семьи получат по 2 тыс. грн на ребенка. Помочь этим семьям решили финансово, чтобы облегчить подготовку к 1 сентября. Соответствующее постановление уже готовит правительство по инициативе президента Владимира Зеленского. Об этом 27 июля сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Отмечается, что планируется выделение около 300 млн грн на 150 тыс. детей. Деньги на это обещают найти уже в августе.

Постановление проходит последние согласования, но оно должно появиться очень быстро, чтобы деньги были уже в следующем месяце, — заявил Никифоров.


Напомним, правительство Украины урезало размер социальной помощи для нетрудоустроенных лиц. Отныне, если женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные, в течение полугода получения пособия на ребенка одинокой матери не устроились на работу по направлению центра или не нашли работу самостоятельно, то размер пособия на ребенка им уменьшат на 50%. В следующем периоде размер уменьшения составит 75%.

Кабмин также решил, что помощь не уменьшат, если причиной нетрудоустройства стало отсутствие подходящей работы или направление матери на профессиональное обучение.

Источник: Ракурс


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