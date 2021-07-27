Допомогу багатодітним сім'ям до 1 вересня готують в уряді. Фото: Вінницька ОДА

https://racurs.ua/ua/n157992-dopomogu-bagatoditnym-sim-yam-anonsuvaly-u-zelenskogo.html

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Допомогу багатодітним родинам виділять перед новим навчальним роком.

Малозабезпечені багатодітні сім’ї отримають по 2 тис. грн на дитину. Допомогти цим родинам вирішили фінансово, щоб облегшити підготовку до 1 вересня. Відповідну постанову вже готує уряд за ініціативою президента Володимира Зеленського. Про це 27 липня повідомив на брифінгу прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

Наголошується, що планується виділення близько 300 млн грн на 150 тис. дітей. Гроші на це обіцяють знайти вже в серпні.

Постанова проходить останні погодження, але вона повинна з’явитися дуже швидко, щоб гроші були вже в наступному місяці, — заявив Нікіфоров.



Нагадаємо, уряд України урізав розмір соціальної допомоги для непрацевлаштованих осіб. Відтепер, якщо жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, упродовж півроку отримання допомоги на дитину одинокій матері не влаштувалися на роботу за направленням центру або не знайшли роботу самостійно, то розмір допомоги на дитину їм зменшать на 50%. У наступному періоді розмір зменшення становитиме 75%.

Кабмін також вирішив, що допомогу не зменшать, якщо причиною непрацевлаштування стала відсутність підходящої роботи або направлення матері на професійне навчання.