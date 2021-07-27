Масове отруєння дітей сталося в готелі під Одесою. Фото: Главком

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Масове отруєння дітей сталося в готелі Bugaz Sea View під Одесою.

До інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні 27 липня госпіталізували дев’ятьох дітей віком до 15 років. У всіх постраждалих діагностували гостру кишкову інфекцію. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що захворіли діти, які прибули відпочивати з Києва у складі групи з 90 осіб. Відомо, що діти проживали й харчувалися у місцевому готелі Bugaz Sea View.

Фахівці Держпродспоживслужби розпочали санітарно-епідеміологічне розслідування з наступним проведенням лабораторних досліджень. Про підсумки розслідування обіцяють повідомити окремо.

Нагадаємо, 23 липня в готелі «Таємниці Карпат» у селі Яблуниця Івано-Франківської області сталося масове отруєння — до лікарень із попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» потрапили 17 осіб, з яких 16 — діти, які приїхали на відпочинок.

А 13 липня на м’ясокомбінаті в Глобино в Полтавській області було зафіксоване масове отруєння на фірмі «Глобинський м’ясокомбінат». До лікарні потрапили 14 працівників.