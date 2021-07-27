Нового головнокомандувача ЗСУ призначив Зеленський. Фото: МОУ

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Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначено Валерія Залужного.

Генерал-майор та чинний командувач оперативного командування «Північ» замінив на цій посаді Руслана Хомчака. Про це 27 липня на брифінгу заявив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

Залужний у 1997 році закінчив з відзнакою загальновійськовий факультет Одеського вищого об'єднаного командного училища, а в 2005—2007 роках навчався у Національній академії оборони України. Далі він обіймав посаду першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області.

У 2009 році Залужного призначили командиром 51-ї окремої механізованої бригади, де він відслужив три роки. У 2017 році офіцер став першим заступником командувача військ оперативного командування «Захід», а у 2018 році — першим заступником командувача Об'єднаних сил. Очолив командування «Північ» Залужний у 2019 році.

В Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський очікує, що на всіх рівнях у Збройних силах, Міністерстві оборони та в структурах сектору безпеки буде налагоджена взаємодія, яка допоможе не припускатися помилок і дасть змогу підвищити ефективність захисту України.

Нагадаємо, 27 липня головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак позбувся своєї посади. Відповідне рішення прийняв президент Володимир Зеленський. Причиною для його звільнення стала «відсутність синергії між Міністерством оборони і Збройними силами».