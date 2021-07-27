СБУ прийшла на головне сміттєзвалище Києва. Фото: «Київспецтранс»

https://racurs.ua/ua/n157989-sbu-pryyshla-na-golovne-smittiezvalysche-kyieva-robota-poligonu-zablokovana.html

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Головне київське сміттєзвалище, яке знаходиться в селі Підгірці, під загрозою зупинення.

Служба безпеки України 27 липня проводить на полігоні слідчі дії. Близько 30 співробітників спецслужби прибули полігон твердих побутових відходів № 5. У діях посадовців сміттєзвалища вбачають ознаки кримінального злочину за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба компанії «Київспецтранс», яка обслуговує сміттєзвалище.

Наголошується, що робота слідчих вплинула на роботу звалища, і є загроза збою в графіку вивезення побутових відходів з житлових будинків Києва і передмістя. Це може призвести до погіршення санітарно-епідемічної ситуації в регіоні.

У «Київспецтрансі» додали, що полігон № 5 є об'єктом критичної інфраструктури, який забезпечує санітарну очистку міста Києва, міст Обухова, Українки, населених пунктів Обухівського району Київської області.

«Українська правда» із посиланням на СБУ пише, що спецслужба проводить не обшук, а огляд. У спецслужбі запевнили, що не блокують рух спеціальної техніки, і що їхні дії жодним чином не перешкоджають роботі підприємства у штатному режимі. Зазначається, що експлуатаційна компанія сама заблокувала рух техніки за власним бажанням.

Нагадаємо, восени 2020 року міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Київ закриватиме сміттєзвалище у Підгірцях. Невдовзі на ньому розпочнуть рекультивацію і підготовку до закриття. Полігон уже функціонує 34 роки, а за рік у Підгірці звозять понад 450 тис. т відходів.

Джерело: «Українська правда»