СБУ пришла на главную свалку Киева. Фото: «Киевспецтранс»

https://racurs.ua/n157989-sbu-prishla-na-glavnuu-svalku-kieva-rabota-poligona-zablokirovana.html

Ракурс

Главная киевская свалка, которая находится в селе Подгорцы, под угрозой остановки.

Служба безопасности Украины 27 июля проводит на полигоне следственные действия. Около 30 сотрудников спецслужбы прибыли на полигон твердых бытовых отходов № 5. В действиях должностных лиц свалки усматривают признаки уголовного преступления по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании «Киевспецтранс», которая обслуживает свалку.

Отмечается, что работа следователей повлияла на работу свалки, и есть угроза сбоя в графике вывоза бытовых отходов из жилых домов Киева и пригорода. Это может привести к ухудшению санитарно-эпидемической ситуации в регионе.

В «Киевспецтрансе» добавили, что полигон № 5 является объектом критической инфраструктуры, который обеспечивает санитарную очистку города Киева, городов Обухова, Украинки, населенных пунктов Обуховского района Киевской области.

«Украинская правда» со ссылкой на СБУ пишет, что спецслужба проводит не обыск, а осмотр. В спецслужбе заверили, что не блокируют движение специальной техники, и что их действия никоим образом не препятствуют работе предприятия в штатном режиме. Отмечается, что эксплуатационная компания сама заблокировала движение техники по собственному желанию.

Напомним, осенью 2020 года городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что Киев будет закрывать свалку в Подгорцах. Вскоре на ней начнут рекультивацию и подготовку к закрытию. Полигон уже функционирует 34 года, а за год в Подгорцы свозят более 450 тыс. т отходов.

Источник: «Украинская правда»