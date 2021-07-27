Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/n157988-homchak-pokidaet-post-glavnokomanduuschego-voorujennymi-silami-ukrainy.html

Ракурс

Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Чиновник покидает свой пост по решению президента Владимира Зеленского. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализма Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты, — заявил он.



Как известно, Руслан Хомчак — генерал-полковник ВСУ, бывший начальник Генерального штаба. В украинской армии он служит с 1993 года. В течение семи лет служил в 24-й отдельной механизированной бригаде в Яворове Львовской области, куда после окончания Национальной академии обороны Украины вернулся начальником штаба.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что в случае военного решения конфликта с Россией в Донецкой и Луганской областях человеческие потери от военной операции будут исчисляться трех-четырехзначными цифрами за продвижение на 3−5 км вглубь оккупированных территорий.