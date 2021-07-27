ЦИК зарегистрировал Швачко нардепом вместо Монастырского. Фото:

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Антон Швачко зарегистрирован народным депутатом Украины.

В парламенте он заменит Дениса Монастырского из «Слуги народа», которого назначили министром внутренних дел. Решение о регистрации Швачко нардепом, избранным на выборах 21 июля 2019 года по списку «слуг», 27 июля приняла Центральная избирательная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как известно, 28-летний житель Сум Антон Швачко имеет высшее образование, а парламентских выборах 2019 года включен в избирательный список «Слуги народа» под № 139. По состоянию на конец июня 2021 года Швачко был председателем областного секретариата партии «Слуга народа» в Сумской области.

В декларации Швачко за 2018 год указаны две квартиры в Сумах. Еще один жилой дом и земельный участок в этом же городе оформлены на мать нардепа. Единственным источником доходов за декларируемый период Швачко указывал 48 тыс. грн доходов от отчуждения движимого имущества. Среди денежных активов Швачко указаны 283,6 тыс. грн на счете в «ПриватБанке», а также 27 тыс. долл., 15 тыс. евро и 250 тыс. грн наличными.

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила кандидатуру нового министра внутренних дел. Преемником Арсена Авакова стал Денис Монастырский. Представление на его назначение сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, а должность министра ему предложил президент Зеленский. Его место в Верховной Раде должен был занять житель Сум Антон Швачко.